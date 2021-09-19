Татарстанский BMX-райдер Ирек Ризаев прилетел из Омска в Казань для участия в выборах

Известный BMX-райдер, спортсмен года-2020 в Татарстане Ирек Ризаев принял участие в думских выборах. Велогонщик только сегодня прилетел из Омска, а на избирательный участок №149 в Казани, расположенный по адресу: ул. Академика Королева, 4Б, приехал на своем велосипеде.

23-летний участник Олимпийских игр в Токио участвует в выборах в Государственную Думу РФ в первый раз.

«Для меня это высказывание своей позиции, во время голосования я почувствовал свою причастность к государству, к России. Я рад, что успел прилететь со сборов из Омска, чтобы участвовать в выборах», — сказал член сборной России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев.

Впереди у спортсмена чемпионат Европы по фристайлу в Москве и подготовка к Олимпийским Играм в Париже.

«После токийской Олимпиады я заряжен как никогда», — признался Ирек Ризаев.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва завершатся сегодня в 8 часов вечера. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

Для того, чтобы процедура проходила открыто и легитимно, на участках работают наблюдатели и установленные видеокамеры. Голосование проводится в строгом соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора.