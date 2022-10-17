Татарстанский блогер прокомментировал фейк о «шести повесившихся резервистах»

Бывшая казанская журналистка Фарида Курбангалиева, ныне живущая в Праге, написала на своей странице в одной из социальных сетей, что в Татарстане на призывных пунктах для мобилизованных якобы покончили с собой уже шесть резервистов. Следом за ней похожий пост разместил в Telegram-канале политолог Руслан Айсин, ранее живший в Казани, а затем эмигрировавший в Турцию. Казанский блогер Альберт Бикбов самостоятельно проверил эту информацию и заявил, что публикации о суицидах не соответствуют действительности.

«Никаких „повесившихся“ в лагерях для мобилизованных нет и в помине. Элементарный фактчекинг блогов, которые некоторые мобилизованные ведут прямо из татарстанских мобилизационных пунктов, дает совершенно иную картинку. Там и слова нет даже о намеках на подобные инциденты. Кроме того, подобное невозможно утаить и сарафанное радио от семей мобилизованных транслировало бы эту дичь на полную катушку. Но, ничего этого нет», — написал Бикбов в своем Telegram-канале (особенности авторской пунктуации сохранены — прим. Т-и).

Блогер также обратил внимание на то, что в сообщениях Курбангалиевой и Айсиным нет фамилий, временных дат и каких-либо обстоятельств будто бы произошедших трагедий. В связи с этим он предположил, что рассказы о суицидах мобилизованных в Татарстане являются элементами информационной войны, развязанной против России.