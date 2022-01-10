Татарстанский благотворительный фонд прошел перерегистрацию в Правительстве Афганистана

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Татарстанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России одним из первых зарубежных некоммерческих организаций прошел процедуру перерегистрации в Исламском Эмирате Афганистан. Документ представителям фонда выдало Министерство экономики Афганистана с последующей регистрацией в Министерстве по вопросам гуманитарной деятельности и беженцев Исламского Эмирата Афганистана. Новое свидетельство на работу фонда подписал министр профильного министерства Альхадж Хали Рахман Хаккани.

«С приходом нового правительства мы получили только временное разрешение на деятельность и сразу подали документы на перерегистрацию. Полученное свидетельство даёт нам право беспрепятственно работать на территории Афганистана. Руководителям министерств и афганских провинций новым правительством даны поручения содействовать нашей деятельности. Это очень важный шаг для продолжения нашей работы», — прокомментировал гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Он отметил, что представительство татарстанского фонда работает в Афганистане уже четвертый год. Это единственная некоммерческая организация, которая не прекращала свою работу даже в условиях смены власти в стране.

«Основная сфера деятельности фонда — оказание гуманитарной помощи афганскому народу и развитие торгово-экономических и культурных связей между Россией и Афганистаном», — пояснил Хабибуллин.