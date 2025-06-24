Татарстанский бизнес получил господдержку на 1,6 млрд рублей с начала года

С начала 2025 года предприниматели Татарстана привлекли льготное финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей, а также получили свыше 12 тысяч нефинансовых услуг в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Комплексную поддержку бизнесу и самозанятым оказывают региональные институты развития – Фонд поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд и Центр «Мой бизнес». Программа включает предоставление микрозаймов на выгодных условиях, гарантий, грантов, а также широкий спектр консультационных и образовательных услуг.

Финансовую помощь на сумму порядка 1,5 млрд рублей с начала года оказали Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд. Последний предоставил 129 поручительств на сумму более 900 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 4,1 млрд рублей заемных средств. Более 160 предпринимателей воспользовались финансовыми инструментами Фонда поддержки предпринимательства на сумму свыше 540 млн рублей, включая партнерские программы.

Дополнительной формой помощи бизнесу стало предоставление льготного лизинга на покупку оборудования. Региональная лизинговая компания республики направила 110 млн рублей предприятиям, работающим в сфере металлообработки, пищевой и легкой промышленности.

Кроме финансовых мер, самозанятые и предприниматели получили доступ к комплексу нефинансовых услуг, охватывающих весь цикл развития бизнеса – от старта проекта до профессиональной подготовки сотрудников. Услуги предоставляет Центр «Мой бизнес».

Центр помогает в организации участия в выставках, сертификации и продвижении продукции, а также в повышении квалификации работников малого и среднего предпринимательства. Также оказывается консультационная поддержка, в том числе через единый контакт-центр. С начала 2025 года Центром оказано около 12 тысяч услуг.

По данным министерства, общий объем финансирования на поддержку бизнеса в республике в 2025 году составил 9 млрд рублей.