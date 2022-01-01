Татарстанский бизнес получил более 2 млрд рублей льготных кредитов по программе ФОТ 3.0

В 2021 году предприниматели Татарстана взяли льготные кредиты по ФОТ 3.0 на 2,3 млрд рублей. Льготное финансирование под 3% годовых выдано 684 бизнесменам. Подача заявлений завершилась 30 декабря, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Федеральная программа была запущена 1 ноября 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина. Под ее действие подпадали предприятия из пострадавших отраслей, сохранившие не менее 90% сотрудников. При нарушении условий участник автоматически исключался из программы и переходил на рыночную ставку, составлявшую около 10% годовых.

ФОТ 3.0 распространяется на 17 видов деятельности — это предприниматели и СОНКО — участники подобных программ, действовавших ранее, а также субъекты МСП, которые были созданы после 1 июля 2020 года.

Участниками программы стали 15 уполномоченных банков, представленных в Татарстане.