Татарстанский бизнес переносит данные в российские облака

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, за последний месяц зафиксировала трехкратное увеличение объема хранимых и обрабатываемых данных в облаке #CloudMTS в Республике Татарстан. Спрос на облачные сервисы оператора среди татарстанских пользователей возрос на 30%.

За последний месяц спрос на облака #CloudMTS у татарстанских компаний, занимающихся проектированием и управлением коммерческой недвижимостью, вырос в два раза. В сфере здравоохранения доля новых подключений составила 33%.

Бизнес Татарстана стал компенсировать издержки, вызванные курсовой разницей и разрывом цепочки поставок оборудования, за счет альтернативных вариантов организации собственной IT-инфраструктуры. В частности, вырос спрос на выделенные вычислительные ресурсы в публичном облаке Elastic Cloud МТС.

Предприятия рассматривают возможность использования готовой внешней инфраструктуры, которая позволяет развернуть и интегрировать внутренние интеллектуальные системы и сайты. В то же время организации стремятся обеспечить надежную защиту данных и снизить риски внешних вмешательств. В этом им помогают решение для безопасной обработки персональных данных IaaS 152-ФЗ и Anti-DDoS с круглосуточным мониторингом и защитой веб-ресурсов.

«Мы в Татарстане видим активный переход бизнеса на российские облака как оптимальную альтернативу хранению данных на зарубежных площадках. Наши технологии позволяют максимально быстро перенести данные в российские ЦОДы, обеспечив сохранность информации и непрерывность работы с ней. При этом переход в облако позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений и покупки „железа“, пользователь платит только ежемесячную подписку», — комментирует директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Российская облачная платформа #CloudMTS развернута на базе 14 географически распределенных дата-центров стандарта надежности Tier III и собственной магистральной сети протяженностью 248 тыс. километров. В своей облачной платформе МТС использует наиболее надежное и производительное оборудование от признанных отраслевых лидеров, сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, систему мониторинга информационной безопасности SOC, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин. Гибкая система оплаты с фиксированным месячным тарифом и объемом ресурсов либо по факту использования ресурсов с периодом тарификации в один час делает облачные сервисы доступными предприятиям любой величины.