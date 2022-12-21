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Экономика
21 декабря 2022  17:24

Татарстанский бизнес может использовать готовые кейсы «Билета в будущее» для профпрограмм

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Оператор федерального проекта «Билет в будущее» приглашает татарстанское бизнес-сообщество использовать готовые кейсы для того, чтобы сэкономить время на создании собственных профориентационных программ. 

«Билет в будущее» — проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов и входит в паспорт федеральной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша задача со своей стороны помочь промышленности теми самыми кадрами, которых они ждут, не теряя нигде по пути ни время, ни лишние ресурсы. На этом мероприятии у детей, которые только пробуют профессию, есть уникальная возможность вместе с нашими партнерами из бизнеса познакомиться с разными направлениями работы», — отметила Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

На Фестивале профессий «Билет в будущее», который прошел на полях Международный форума-выставки «Российский промышленник», школьники прошли профессиональные пробы по четырем средам: комфортная, деловая, умная и индустриальная. Кроме того, они в составе экскурсионной группы познакомились с конкурсными площадками чемпионата «Фабрика навыков».

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