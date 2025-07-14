Татарстанский «Аурус» и «чик-чик» стратегия Запада: новые откровения Путина

Новые кадры интервью с Владимиром Путиным показал накануне журналист Павел Зарубин. Президент поделился своими мыслями о реакции Запада на распад СССР, рассказал о попытках наладить диалог с западными странами, показал гардероб и лимузин «Аурус». Что нового сказал глава государства – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Павел Зарубин 13 июля опубликовал новые кадры интервью с Владимиром Путиным

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Из неизданного

Журналист кремлевского пула Павел Зарубин 13 июля опубликовал новые кадры интервью с Владимиром Путиным.

Речь идет о ранее не показанных фрагментах фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась на телеканале «Россия 1» 4 мая. Этот фильм вызвал большой интерес: только в прямом эфире его посмотрели более 16 миллионов человек. Он стал самым рейтинговым документальным фильмом последних пяти лет. В центре внимания – откровенный разговор российского лидера о важнейших событиях за четверть века и мелкие, но любопытные детали быта Владимира Путина.

Не все эпизоды вошли в итоговую версию фильма из-за жестких требований к хронометражу. Павел Зарубин решил восполнить этот пробел, тем более что в интервью прозвучало много нового.

Реакция Запада на распад СССР: «чик-чик»

Западные страны пытались перекроить Россию под свои интересы после развала Советского Союза, рассказал Путин в интервью Зарубину.

«На Западе решили: Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», – сказал Путин.

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По его словам, хотя на Западе отрицали такую стратегию, в Москве поняли: нужно защищать свои интересы.

«Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», – добавил президент.

Где была написана знаменитая мюнхенская речь?

Путин рассказал, что свою известную речь для Мюнхенской конференции в 2007 году написал по дороге в самолете.

«Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал. Не потому что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может, и я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что схожие опасения высказывали и другие участники международного диалога.

«Просто, имея в виду такую глобальную мощь самих Соединенных Штатов, они помалкивали и держали язык за зубами. Но, повторяю, я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще»,– заявил президент.

Показали часть гардероба главы государства – галстуки, рубашки Стоп-кадр видео

Гардероб и татарстанский «Аурус»

Детали повседневной жизни российского лидера всегда вызывают интерес у аудитории. В этот раз показали часть гардероба главы государства – галстуки, рубашки. Также были продемонстрированы лифт в Кремле и кухонный сервиз. Все – на достойном уровне и со вкусом.

Особое внимание привлекли кадры с президентским лимузином «Аурус», который производится в Татарстане. Путин показал машину не только снаружи, но и изнутри. Оказалось, он часто проводит в «Аурусе» рабочие беседы «на ходу» – подсаживает в салон политиков, чиновников и даже лидеров иностранных государств, чтобы не терять времени в пути.

Особенно приятно для Татарстана, что Путин назвал «Аурус» «100-процентной нашей машиной». Это означает, что татарстанские производители справились с задачей полной локализации такого престижного автомобиля.

Во время одной из поездок с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин охарактеризовал «Аурус» следующим образом:

«Рассказывал о том, что это за машина. Это [на] 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров, но они выступали исключительно как консультанты. Это [на] 100% российское производство», – сообщил Путин.

Особое внимание привлекли кадры с президентским лимузином «Аурус», который производится в Татарстане Стоп-кадр видео

О чувстве риска

В интервью Зарубину Путин прокомментировал данные одной из его характеристик с прежнего места работы: там было указано, что ему якобы свойственно пониженное чувство опасности.

Президент с этим не согласился. По его словам, он всегда действует по принципу «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Он пояснил, что такая характеристика была дана специалистами-психологами в ходе его подготовки к работе в нелегальной разведке СССР. В ходе такой подготовки иногда создаются искусственные ситуации, связанные с опасностью, и специалисты-психологи анализируют поведение человека, пояснил Президент РФ.

«Но дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником и видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер, то есть это не ситуации, связанные с реальным риском. Поэтому я вел себя, может быть, спокойнее, чем любой другой нормальный человек. Хотя, конечно, стопроцентной уверенности у меня не было, что это искусственная оперативная ситуация. Но все-таки в значительной степени исходил из того, что это не боевая ситуация», – рассказал Путин.

Путин назвал «Аурус» «100-процентной нашей машиной» Стоп-кадр видео

Итог

Новые штрихи к портрету президента, показанные в этом успешном документальном фильме, несомненно, расширяют представление о личности Путина. А заявление о стремлении Запада расчленить Россию после распада СССР дает понять: в основе как вчерашних, так и нынешних противоречий с Западом не идеология, а геополитические интересы.