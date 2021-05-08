Татарстанские журналисты могут стать участниками юбилейного конкурса «Голос Кавказа»

Татарстанские журналисты приглашаются участию в X Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа — 2021». Мероприятие проводится с 2012 года и посвящено памяти первого Президента Чеченской Республики — Героя России Ахмата Кадырова.

Участники смогут побороться за победу в трех номинациях: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Подать заявку желающие могут до 15 июня 2021 года.

Заявка/анкета участника конкурса доступна на сайте. Конкурсные работы необходимо отправить на электронную почту festival-rv@mail.ru.