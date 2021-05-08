Татарстанские журналисты приглашаются участию в X Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа — 2021». Мероприятие проводится с 2012 года и посвящено памяти первого Президента Чеченской Республики — Героя России Ахмата Кадырова.
Участники смогут побороться за победу в трех номинациях: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Подать заявку желающие могут до 15 июня 2021 года.
Заявка/анкета участника конкурса доступна на сайте. Конкурсные работы необходимо отправить на электронную почту festival-rv@mail.ru.
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанские журналисты могут стать участниками юбилейного конкурса «Голос Кавказа»
Татарстанские журналисты приглашаются участию в X Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа — 2021». Мероприятие проводится с 2012 года и посвящено памяти первого Президента Чеченской Республики — Героя России Ахмата Кадырова.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа