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Ру Тат
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8 мая 2021  08:14

Татарстанские журналисты могут стать участниками юбилейного конкурса «Голос Кавказа»

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Татарстанские журналисты приглашаются участию в X Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа — 2021». Мероприятие проводится с 2012 года и посвящено памяти первого Президента Чеченской Республики — Героя России Ахмата Кадырова.
Участники смогут побороться за победу в трех номинациях: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Подать заявку желающие могут до 15 июня 2021 года.
Заявка/анкета участника конкурса доступна на сайте. Конкурсные работы необходимо отправить на электронную почту festival-rv@mail.ru.

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