Татарстанские журналисты могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России-2024»

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России-2024», в котором могут принять участие журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов, сообщают организаторы.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио» и «ТВ» работы (три в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в промежуток с 15 июня 2023 года по 15 июля 2024-го, для номинаций «Социальные проекты» и «Научные работы» научные материалы и проекты должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2022 года по 15 июня 2024-го.

Кроме того, в этом году появилась новая категория «Молодой журналист», в которой могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Им нужно представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

Заявочная кампания продлится до 25 июля 2024 года, конкурсантам нужно заполнить заявку-анкету по ссылке.

Более 160 участников выйдут в финал и будут приглашены в Москву 24-27 октября 2024 года на 3-дневную конференцию (проезд и питание за счет участника, проживание — за счет организаторов). Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов, общий призовой фонд — 1 млн рублей.