Татарстанские застройщики перейдут на электронное взаимодействие с Росреестром

Татарстанские застройщики готовы полностью перейти на электронное взаимодействие с Росреестром республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания, посвященного предстоящему переходу на ЭДО с 1 марта.

В Росреестре напомнили, что вступающий в силу с марта новый Федеральный закон обязывает юридических лиц подавать заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав только в электронном виде. Бумажные документы принимать теперь не будут.

В 2023 году в Татарстане на кадастровый учет поставили 136 многоквартирных домов, около 20 тысяч помещений и почти 2 тысячи машино-мест. За последние четыре года застройщики самостоятельно подали более 5,7 тысяч заявлений на регистрацию прав дольщиков. С 1 марта 2025 года эта процедура станет обязательной для застройщиков. Исключение – временная техническая невозможность электронного взаимодействия.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что застройщики республики уже проинформированы о нововведениях. Ведомство на протяжении трех лет проводило работу по разъяснению новых правил. Для упрощения работы с новыми правилами Росреестр разработал методичку.