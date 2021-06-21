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21 июня 2021  20:54

Татарстанские юристы проведут бесплатные консультации для населения

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25 июня специалисты татарстанских ведомств и Ассоциации юристов России проведут бесплатные консультации для жителей республики. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба организации.

Как рассказали в ассоциации, из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки по Covid-19 мероприятие состоится в удаленном формате. Все желающие смогут обратиться к специалистам по номерам, указанным в документе.

Консультировать татарстанцев будут специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Нотариальной палаты РТ, БТИ Татарстана, Адвокатской палаты РТ, Минтруда РТ, Конституционного суда РТ, Минюста РТ, Управления Росреестра по РТ, а также члены Ассоциации юристов России.

#ассоциация юристов россии
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