Татарстанские «юные десантники» прошли «Тропу мужества ВДВ»

Фото: Анна Галеева

В осенние каникулы воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Павла Клетнева, организованного при казанской кадетской школе-интернате им. Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, прошли «Тропу мужества ВДВ» на право ношения тельняшки, голубого и оливкового беретов.

Мероприятие было посвящено памяти погибших на СВО выпускников Казанской кадетской школы-интерната Евгения Волкова и Айвара Миншагаева, а также в честь Героя Российской Федерации Ивана Жарского и всех выпускников школы, участвующих в спецоперации. Вместе с членами клуба «Юный десантник» тропу на право ношения оливкового берета проходили ребята из кружка военной разведки.

«Дистанция в 7 км проходила на Полигоне 116 в поселке Мирном и состояла из нескольких этапов различной сложности, в том числе там были марш-бросок с автоматом и преодолением препятствий по заболоченным лесам, оврагам и по полному бездорожью, прохождение участка местности по-пластунски „под огнём противника“, и завершилась тропа спаррингом по боксу. Экзамен у ребят принимали сотрудники отряда специального назначения „БАРСЫ“, действующих военнослужащих спецназа, ветеранов боевых действий и ветеранов ВДВ», — рассказал журналисту «Татар-информа» руководитель клуба «Юный десантник» Талгат Камалиев.

Он отметил, что несмотря на непростые погодные условия и сложнейшие испытания, воспитанники клуба достойно прошли все этапы тропы.

За проявленную смелость и успешное прохождение «Тропы мужества ВДВ» правом ношения голубого берета и тельняшки ВДВ были награждены Даниил Лазарев (8А класс), Ранель Гатин (8Б класс), Шамиль Саляхов (8Б класс), Сабит Зиатдинов (8Б класс), Матвей Шпилев (7А класс).

За проявленную смелость и успешное прохождение «Тропы мужества ВДВ» правом ношения оливкового берета и тельняшки ВДВ награждены: Богдан Глазко (8Б класс), Руслан Галеев (7А класс), Камиль Ганеев (7А класс), Роман Сорокин (7А класс), Егор Филиппов (7А класс), Артур Фотин (7А класс).

За проявленную смелость и успешное прохождение «Тропы мужества ВДВ» правом ношения тельняшки ВДВ награждены: Илья Лазарев (6А класс), Арсений Гильфантинов (6Б класс), Игорь Чернов (6Б класс), Давид Шейкин (6В класс).

«Ребята, вы молодцы! Сегодня, как бы вам не было трудно, вы не сдались и проявили выносливость, смелость, стойкость и мужество. Вы смогли проверить себя и свои силы в экстремальных, суровых условиях и ощутить настоящую радость от победы над собой! Мы гордимся Вами! Носите тельняшку и береты с честью и достоинством!» – поздравил после прохождения испытания юных десантников Талгат Камалиев.