Татарстанские юноши выиграли первенство России по водному поло

Сборная Татарстана одержала победу в финальном матче первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет. В упорной борьбе представители республики выиграли у команды из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Соревнования, проходившие в Петербурге, стартовали 2 мая. В них приняли участие 30 команд из разных регионов России, в финал удалось пробиться восьми из них. На пути к главной награде представители РТ сначала обыграли москвичей (в серии пенальти), сегодня же — игроков петербуржской школы олимпийского резерва «Экран» — 6:3.



Как рассказал тренер сборной Татарстана — преподаватель спортивной школы олимпийского резерва по водному поло Казани Николай Шепелев, соревнования проходили напряженно, потому что все участники были сильными и хорошо подготовленными.

«В Татарстане водное поло почти не развито, в отличие от Санкт-Петербурга. Но тем не менее наши ребята из казанской школы показывают высокие результаты. Это лучшая команда по водному поло в России. Наша команда на протяжении шести лет занимает только первые места во всех официальных соревнованиях. И вот, в очередной раз доказали, что мы лучшие», — заявил специалист.

Главные качества его подопечных, считает тренер, — целеустремленность, упорство, трудолюбие и сплоченность. Именно они, а также помощь родителей помогли команде одержать победу в чемпионате.

«Мы все играем, мы единый коллектив. Я даже никого выделить не могу. Это 15 прекрасных спортсменов, которые каждые соревнования показывают плоды своих тренировок», — заключил Шепелев.

Фото пресс-службы мэрии Казани