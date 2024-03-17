Татарстанские хаджии в Мекке проголосовали на выборах Президента России

Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа – умры в Мекке, проголосовали на выборах Президента России. Они выехали в генконсульство РФ в Джидде, где был организован избирательный участок, сообщает ДУМ РТ в своем telegram-канале.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: telegram-канал ДУМ РТ