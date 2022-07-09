Татарстанские хаджи провели обряд бросания камней в Джамарат и принесли в жертву барашков

Татарстанские паломники накануне прибыли в долину Муздалифа, которая находится между горой Арафат и долиной Мина возле Мекки. Там они провели ночь под открытым небом, после чего отправились к площади Джамарат, рассказал с места событий корреспондент «Татар-информа».

По прибытии к площади Джамарат, которая находится в Мине в трех км от лагеря паломников, верующие провели обряд бросания камней. «Хаджи кидали семь в один из трех столбов, символизирующих шайтана», – рассказал корреспондент «Татар-информа».

После этого паломники принесли в жертву барашков в честь праздника, а после этого сбрили все волосы – это означает, что они частично вышли из состояния ихрам (это особое состояние духовной чистоты паломника, совершающего хадж. Для пребывания в нем требуется совершить полное омовение тела, облачиться в особые одеяния и соблюдать правила ихрама – прим.ред.).

В течение следующих двух дней хаджам предстоит обход каабы и продолжение обряда бросания камней.

Напомним, в хадж из Татарстана отправилась группа из 810 человек, возглавляемая муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным. Россияне участвуют в хадже этого года благодаря договоренности Президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства Саудовской Аравии.

Подробнее о хадже этого года можно почитать в материалах: «Дневник паломника» и «Дневник паломника-2», «Дневник паломника – 3», «Дневник паломника – 4».