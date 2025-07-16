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Общество 16 июля 2025 17:06

В Татарстане онкологи впервые удалили воспаленную матку при помощи робота

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В отделении гинекологии №1 Республиканского клинического онкологического диспансера впервые в республике выполнили гинекологические вмешательства с использованием хирургического робота. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

Заведующая отделением Алевтина Ахметзянова и врач-онколог Азат Галялетдинов удалили пациентке матку с определением сигнальных лимфатических узлов при патологии эндометрия.

Это первое гинекологическое вмешательство в Татарстане, которое провели с применением робота. Ранее операции такого типа выполнялись при участии приглашенного специалиста – московского хирурга Дмитрия Уткина. Сейчас команда работает самостоятельно и уверенно использует возможности технологии в клинической практике.

В Минздраве РТ отмечают, что роботическая хирургия особенно актуальна в гинекологии, поскольку работа в глубине малого таза требует высокой точности. Робот позволяет сократить кровопотерю, снизить нагрузку на организм и ускорить восстановление пациенток.

Роботическая хирургия внедрена в клиническую практику республики благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, отметили в ведомстве.

Фото: Минздрав РТ

#уникальная операция #Онкодиспансер #медицина #Здоровье
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