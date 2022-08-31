Татарстанские врачи спасли подростка, который упал с девятого этажа

Трагедия произошла еще в июле. Ночью к медикам скорой помощи поступил сигнал, что с балкона квартиры на девятом этаже одного из домов в Елабуге выпал 14-летний подросток, сообщается на странице ЦРБ Елабуги в сцсетях.

В результате падения ребенок получил тяжелые травмы – множественные переломы костей, ушибы внутренних органов, кроме того он потерял много крови.

Подростка экстренно доставили в больницу. В реанимацию он попал в крайне тяжелом состоянии и без сознания. С того момента у врачей началась настоящая борьба за жизнь ребенка.

«Были задействованы все возможные ресурсы для оказания высококвалифицированной помощи, работала целая бригада профессионалов. В кратчайшее время проведены диагностические исследования, поставлен диагноз. Подростка срочно прооперировали. Ситуацию курировал главный врач ЕЦРБ Рамиль Сафаров. По результатам обследования велись дистанционные консультации со специалистами ДРКБ и КДМЦ», – сообщила заместитель главного врача Гульнара Султанова.

На следующее утро на помощь елабужским врачам приехала заведующая реанимационным отделением Детской республиканской клинической больницы Александра Бердникова, которая провела осмотр подростка. Было принято решение перевести пациента в ДРКБ для дальнейшего лечения.

«Горжусь своими коллегами Елабужской ЦРБ, которые в критической ситуации экстренно оказали необходимую помощь, проявили высокий профессионализм, слаженно работали одной командой со специалистами ДРКБ И КДМЦ. Благодаря этому ребенка, поступившего в тяжелейшем состоянии, удалось спасти», – отмечает главный врач ЕЦРБ Рамиль Сафаров.

В конце августа подростка перевели из реанимации в отделение реабилитации ДРКБ.

