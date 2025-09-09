news_header_top
Общество 9 сентября 2025 17:13

Татарстанские врачи спасли мужчину с раком желудка и пороком сердца

Врачи Университетской клиники КФУ и Республиканского клинического онкологического диспансера прооперировали пациента с раком желудка и пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба РКОД.

Диагноз «рак желудка» мужчине поставили в республиканском онкодиспансере. Углубленное обследование выявило вторую угрозу — критический аортальный стеноз. Любое вмешательство в таких условиях было смертельно опасным. Заведующая терапевтическим отделением РКОД, врач-кардиоонколог Луиза Гапар инициировала проведение междисциплинарного консилиума с коллегами из Университетской клиники КФУ.

Консилиум решил: действовать нужно поэтапно. Первым этапом стала онкохирургия. В операционной Университетской клиники КФУ совместно работали заведующий вторым торакальным отделением РКОД Том Шарапов и заместитель главного врача по хирургии Университетской клиники КФУ Марат Бакиров. Хирурги выполнили малоинвазивную резекцию желудка.

После операции наступил самый опасный период: пациент с тяжелым пороком сердца балансировал на грани. За его состоянием круглосуточно следила команда отделения анестезиологии-реаниматологии Университетской клиники КФУ под руководством заведующего Ильгама Саубанова.

Вторым этапом стало транскатетерное протезирование аортального клапана. Кардиохирурги Антон Омеляненко и Альберт Алхазуров имплантировали новый клапан через крошечный прокол без остановки сердца. Уже на следующий день пациент уверенно передвигался по отделению.

