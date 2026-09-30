Татарстанские врачи без разрезов удалили полип у женщины с двурогой маткой

Врачи перинатального центра Альметьевской районной многопрофильной больницы малоинвазивным методом удалили полип у женщины с двурогой маткой – такая особенность строения встречается у 0,1–0,5% женщин.

Как рассказали в Минздраве РТ, у 46-летней жительницы Альметьевска был выявлен полип эндометрия. Такое заболевание может переродиться в рак, а также быть причиной маточных кровотечений и бесплодия. Врачи приняли решение удалить полип с помощью гистерорезектоскопии – операции, которая проводится через естественные пути и без разрезов на животе.

«В данном клиническом случае особенности анатомического строения матки существенно усложняли выполнение вмешательства. Гистерорезектоскопия позволила провести прицельную резекцию полипа непосредственно в полости одного из рогов матки. Под визуальным контролем эндоскопа с помощью электропетли мы удалили патологическое образование, уделив особое внимание сохранению перегородки и окружающих тканей», – рассказывает заведующая гинекологическим отделением больницы, врач-акушер-гинеколог Светлана Ивановна.

Операция проводится с использованием современных технологий, совершенно безболезненна и не требует длительного восстановления, отмечают в Минздраве РТ.

