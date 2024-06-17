Татарстанские волонтеры примут участие в масштабных учениях в Подмосковье

С 21 по 23 июня в подмосковном городе Ногинск пройдут масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В тренировочных сборах примут участие 70 волонтеров-поисковиков из 11 регионов Центрального федерального округа, включая представителей отделения Центра в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В течение трех дней добровольцы из Липецкой, Московской, Воронежской, Челябинской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Калужской и Тамбовской областей, Удмуртии и Татарстана будут совершенствовать навыки организации поисково-спасательных операций, ориентирования на местности, оказания первой помощи, а также выживания в природных условиях.

Обучение волонтеров Национального центра пройдет при поддержке МЧС России и с участием представителей МВД и Следственного комитета РФ. Программа подготовки постоянно обновляется экспертами с учетом новейших методик и практик в этой сфере.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Ежегодные учения позволяют поисковикам повышать квалификацию и делают их работу более эффективной. Это особенно важно, поскольку во время реальных спасательных операций добровольцев Национального центра активно привлекают правоохранительные органы», – отметила председатель Попечительского совета Центра Елена Мильская.

По ее словам, ощутимым результатом деятельности волонтеров является возвращение домой пропавших людей, в первую очередь детей, живыми и здоровыми.

Руководитель татарстанского отделения Альбина Сагирова подчеркнула высокую мотивацию добровольцев в ходе учений, обмен опытом между региональными отрядами и их дальнейшее успешное взаимодействие.

Кроме участия в поисково-спасательных операциях, волонтеры Национального центра занимаются профилактической работой по безопасности в школах.