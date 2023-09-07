Татарстанские волонтеры помогают пожилым лисичанам готовиться к холодам

Волонтеры из Татарстана продолжают свою миссию в подшефном Лисичанске.

Молодые люди взяли под опеку нескольких местных пенсионеров. Они помогают им по хозяйству, чтобы создать комфортные условия.

Фото: © «Татар-информ»

Людмила Леонидовна одна из подопечных. Для нее волонтеры заготовили дрова, которые женщина будет использовать для обогрева дома с наступлением холодов.

В городе, даже в частном секторе, не так много мест, где можно заготовить дрова. Поэтому молодые люди шли на разные ухищрения, собирали доски от сломанных заборов, рубили стволы засохших плодовых деревьев.

Фото: © «Татар-информ»

Руководитель группы волонтеров Тимур Камалетдинов подчеркнул, что главная их задача, это выполнить просьбу пожилых людей.

Для многих пенсионеров, оставшихся со своими проблемами один на один, появление волонтеров из Татарстана стало приятнойн Неожиданностью и еще одним знаком того, что жизнь налаживается.