Татарстанские волонтеры подарили молодым семьям из Рубежного коляски и детское питание

Нижнекамские волонтеры побывали с предновогодним визитом в подшефном Татарстану Рубежном.

Участники движения «Вместе мы можем больше» доставили в прифронтовой город очередную партию гуманитарного груза, предназначенного для семей с малолетними детьми – коляски, памперсы, детское питание и предметы личной гигиены.

Фото: © «Татар-информ»

Также нижнекамские волонтеры, вместе с лидерои движения «Вместе мы можем больше» и вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным, посетили одно из общеобразовательных учреждений Рубежного и передали в школьную библиотеку сотни новых книг, в том числе методическую литературу необходимую для обучения детей и подростков по российским стандартам.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.