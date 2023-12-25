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Татарстанские волонтеры подарили молодым семьям из Рубежного коляски и детское питание
Нижнекамские волонтеры побывали с предновогодним визитом в подшефном Татарстану Рубежном.
Участники движения «Вместе мы можем больше» доставили в прифронтовой город очередную партию гуманитарного груза, предназначенного для семей с малолетними детьми – коляски, памперсы, детское питание и предметы личной гигиены.
Также нижнекамские волонтеры, вместе с лидерои движения «Вместе мы можем больше» и вице-премьером Республики Татарстан Евгением Варакиным, посетили одно из общеобразовательных учреждений Рубежного и передали в школьную библиотеку сотни новых книг, в том числе методическую литературу необходимую для обучения детей и подростков по российским стандартам.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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