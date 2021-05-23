Татарстанские ученые пройдут стажировку в музеях Узбекистана

В Узбекистан прибыла группа ученых из Татарстана, которая начнет стажироваться в известных музеях Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и других городов республики. Об этом сообщает представительство РТ в Узбекистане.

Целью работы татарстанских исследователей станет изучение народно-прикладного искусства Узбекистана, а также поиск взаимосвязей с искусством татарского народа. В состав делегации вошли старший научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства, к.и.н. Людмила Шкляева, к.и.н. Ольга Улемнова и Наталья Герасимова.

Стажировка стала возможной благодаря гранту Правительства Татарстана «Алгарыш».

Прибыв в Узбекистан, гости поучаствовали во встрече с представителем Татарстана в РУ Айдаром Ахтареевым. На мероприятии были определены направления сотрудничества, отмечена важность налаживания связей с Минкультом и Министерством туризма и спорта Узбекистана, узбекскими учеными, в том числе активистами татарских общественных культурных центров.

Стажировка продлится до 4 июня. Вернувшись в Татарстан, исследователи планируют издать ряд научных работ.