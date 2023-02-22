Татарстанские ученые изучат дневники дочери Гаяза Исхаки

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Кандидат филологических наук, руководитель Центра письменного наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Ильгам Гумеров рассказал о сохранившихся дневниках дочери писателя Гаяза Исхаки и необходимости их изучения.

«В личном фонде Гаяза Исхаки есть дневники его дочери Сагадат Чагатая. Это 32 тетради на немецком языке. Часть написана на турецком языке, на арабской графике. Дневники она вела до 1988 года. Помимо событий из личной жизни, она затрагивает отношения с отцом, общение с ним, описывает дни, предшествовавшие дню смерти отца. Нам предстоит изучить эти дневники, ввести в научный оборот», — сказал ученый на пресс-конференции в «Татар-информе».

В свое время профессор Сагадат Чагатай в Турции основала фонд «Аяз Таһир Төркестан Идел-Урал Вакыфы», именно в этом фонде хранился личный архив Гаяза Исхаки с его письменным наследием. Архив был передан Академии наук Татарстана. «Фонд описан, в нем 366 единиц хранения. Материалы полностью переведены в цифровой формат», — сообщил Ильгам Гумеров.

«Руководитель фонда Гаяза Исхаки Тюлей Дуран, передавая нам эти материалы, сказал, что долго обдумывал это решение, и пришел к выводу, что они, без сомнения, должны храниться на истинной родине писателя. В той или иной организации также могут оказаться материалы с архивом Гаяза Исхаки. Могут быть его адресованные кому-либо письма. Особенность хранящихся в нашем архиве материалов в том, что это личный архив писателя», — пояснил ученый.

Описание состоит из пяти разделов: творческое наследие (рукописи произведений, отредактированные самим писателем, черновики и т.д.), общественно-политическая деятельность (обращения в разные организации), письма Гаяза Исхаки современникам, фотографии, материалы ученых, собранных в архиве татарского деятеля.

«По ним мы можем судить о творческой и общественно-политической лаборатории писателя, его образе жизни. Если учесть, что эти материалы собирал сам Гаяз Исхаки, есть основание говорить о них как о бесценном источнике для Татарстана», — резюмировал ученый.