Татарстанские учебные заведения признаны лучшими в работе со студотрядами

В День российских студенческих отрядов подведены итоги конкурса на лучшую практику организации деятельности студотрядов в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. В число призёров вошли сразу четыре учебных заведения из Татарстана, сообщили в Республиканском центре студенческих трудовых отрядов.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, обращаясь к участникам конференции, отметила, что наставники из РСО формируют будущее миллионов молодых людей. Она подчеркнула, что к 2030 году на рынок труда выйдут 1,7 миллиона молодых людей в возрасте 15–19 лет, а к 2032 году экономике потребуется 12 миллионов новых специалистов. Голикова также обратила внимание, что наиболее востребованные направления экономики совпадают с профилем деятельности отрядов. Благодаря профориентационной работе удалось снизить безработицу среди молодежи до 8,3%, но предстоит сделать ещё больше.

Среди учреждений среднего профобразования второе место занял Буинский ветеринарный техникум, третье – Казанский энергетический колледж. Казанский государственный аграрный университет стал третьим среди организаций, подведомственных Минсельхозу РФ. Казанский государственный энергетический университет отмечен в специальной номинации за лучшую практику привлечения студотрядов к работе в энергетической отрасли. Альметьевский политехнический техникум награжден благодарственным письмом первого зампреда Совета Федерации Владимира Якушева за вклад в программу профобучения РСО.

Директор республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев подчеркнул, что студотряды Татарстана много лет лидируют по показателям трудоустройства и реализации трудовых проектов. По итогам конкурса Минтруда РФ республика признана «регионом-магнитом» для молодежи. В 2025 году почти 5,5 тысячи студентов прошли профобучение на базе 38 учебных заведений, в 2026 году планируется обучить не менее 5 тысяч человек. Татарстан опережает по охвату целые федеральные округа, что позволяет тиражировать лучшие практики и способствовать развитию трудоустройства молодежи.

В Казани также назвали победителей конкурса «Лучший студенческий трудовой отряд года РТ». В юбилейный, десятый раз поступило рекордное число заявок – 276 в 27 номинациях.

Лучшим штабом муниципального образования признан штаб студотрядов Нижнекамского района, лучшей образовательной организацией по профобучению стал Нижнекамский политехнический колледж имени Королёва. Среди штабов ссузов первое место – у Казанского медицинского колледжа.

Лучшим штабом вуза стал штаб КГЭУ «Тесла», завоевавший гран-при и победы в нескольких номинациях: лучший строительный отряд (ССО «Исида»), командир отряда (Александр Ахманов), мастер-методист штаба (Юлия Остапенко) и лучший боец (Идир Ларби). Педагогический отряд «Дельта» также принес вузу гран-при.

Казанский аграрный университет получил награды за лучший сельскохозяйственный отряд (ССхО «Млечный путь»), сервисный отряд (ССервО «Эдельвейс») и лучшего пресс-секретаря штаба (Эвелина Хажеева). КНИТУ отмечен за лучший производственный отряд (СПрО «Атмосфера»), путинный отряд (СПуО «Палана») и лучшего пресс-секретаря отряда (Дина Ибрагимова).

Лучший отряд проводников (СОП «Фемида») и лучший комиссар штаба (Радмир Галиев) – из штаба Казанских филиалов ВГУЮ и РГУП «Юстина». Лучшие вожатые – в педотряде «Цунами» из КазГИК. Будущие медики из КГМУ получили статус лучшего медицинского отряда (СМО «Salutem») и спецприз среди вожатых (СПО «Юник»). КГАСУ награжден за лучший отряд Снежного десанта (ОСД «Буран»), КИУ – за лучшего бойца (Виолетта Салова), ТИСБИ – за лучшего комиссара отряда (Алия Хуснутдинова).

Победители есть не только в Казани. Лучший подростковый отряд – «Космостарс» из Лениногорска, лучший отряд Снежного десанта – «Батыр» из Буинска. Мастер-методист Алмаз Хабибуллин представляет Лаишево, Любовь Волкова из Чистопольского сельхозтехникума отмечена как лучший сотрудник по развитию студотрядов. В Альметьевск отправлены награды за лучшего командира штаба (Елизавета Палагнюк) и спецприз среди штабов вузов (АГТУ ВШН), в Заинск – спецприз комиссару отряда Петру Пестрякову.

Республиканский центр студенческих трудовых отрядов является подведомственной организацией Минмолодежи РТ. Создание возможностей для самореализации молодежи соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого с 2019 года по указу президента России Владимира Путина.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение молодежи. С 1959 года школу РСО прошли более 20 миллионов человек. В 2025 году в движении состоят свыше 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.