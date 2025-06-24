Татарстанские участники взяли призовые места на Model Cup-2025

Фото: © «Татар-информ»

В городе Актау завершился международный конкурс Model Cup-2025, объединивший 74 участника из восьми стран. Модели соревновались за победу в номинациях «Дефиле», «Фотомодель», а также за главную награду конкурса – супер-Гран-при «Этно-модель» с денежным призом в размере 1000 долларов. Представитель Татарстана, школа «Ильдан-Лик», вернулся с международного конкурса с наградами.

В течение трех конкурсных дней участники демонстрировали мастерство в различных категориях: фотопозирование, дефиле в национальных костюмах, импровизация. По словам организаторов, отбор моделей на конкурс был особенно строгим – важны были не только умение держаться на сцене, но и музыкальное чутье, а также стилистическая пластика, соответствующая концепции мероприятия.

Члены жюри отметили высокий уровень участников и подчеркнули, что при выборе победителей руководствовались не только внешними данными, но и профессионализмом в каждом выступлении – от дефиле до свободного выхода в национальных образах. Представитель жюри Луиза Закирьянова отметила, что было непросто определиться с победителями из-за разнообразия культур и высоких показателей всех конкурсантов. Она также поблагодарила организаторов за высокий уровень проведения мероприятия.

Фото: © «Татар-информ»

Церемония награждения началась с вручения призов победителям в отдельных номинациях. Среди обладателей Гран-при оказались как юные участники, так и более опытные модели. Завершающим аккордом конкурса стал показ коллекций дизайнеров из тюркских стран. Финальный выход прошел в рамках темы «Этномода тюркского мира».

Модельная школа «Ильдан-Лик» завоевала сразу три награды. Диана Валлэ заняла первое место в возрастной категории 6-10 лет, а Амаль Аюпов и Риянна Галимова стали победителями в номинации «Free Style». Помимо наград, все участники получили медали, дипломы, ценный конкурсный опыт и яркие эмоции от международного мероприятия.

От Татарстана в конкурсе участвовали: