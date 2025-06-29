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На главную ТИ-Спорт 29 июня 2025 21:21

Татарстанские тхэквондисты взяли 6 призовых мест на юниорской Спартакиаде России.

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Татарстанские тхэквондисты взяли 6 призовых мест на юниорской Спартакиаде России.
Фото: Федерация тхэквондо РТ

Татарстанские тхэквондисты Муслим Ахтаев, Даниил Бондарь, Злата Гнеденкова, Артем Горбачев, Даниил Жданов, Виктория Климова, Валерия Колова, Глеб Махеев, Елизавета Нестеренко, Роберт Швецов и Семен Фролов взяли два золота, одно серебро и три бронзы в финале VI Летней спартакиады молодежи России, который прошел в Набережных Челнах.

По итогам юниорского турнира сборная команда Татарстана завоевала третье место в смешанных и первое в мужских командных соревнованиях. В личном первенстве удалось завоевать упомянутые выше две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в дисциплине Пхумсэ.

«Спортсмены отлично себя показали. Теперь будем надеяться на не менее сильное выступление на Всероссийском турнире – Кубке посла Кореи в РФ (юниоры 15–17 лет). Без призовых мест, я думаю, не останемся», – поделился ожиданиями с журналистом «Татар-информа» президент Федерации тхэквондо (ВТФ) РТ Рафис Мусин.

#тхэквондо
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