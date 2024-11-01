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Татарстанские тхэквондисты смогут принять участие в международных турнирах
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. Член исполкома Союза тхэквондо России, Президент Федерации тхэквондо Татарстана (WTF) Рафис Мусин в разговоре с журналистом «Татар – информа» отметил важность этого решения, которое спортсмены ждали почти 2,5 года.
«Мы долго ждали этого решения и готовы показать самые высокие результаты. Если говорить о международных стартах, то уже шестого ноября в Албании стартует первенство Европы (юноши 12—14 лет). На нем в составе сборной России выступит Элина Камалова (Набережные Челны). Далее, воспитанник татарстанской школы тхэквандо Даниил Бондарь планирует выступить на чемпионате мира по неолимпийским дисциплинам в Гонконге (юниоры 15—17 лет). Давайте не будем загадывать о достоинстве медали, золото, серебро, бронза, но медаль должна быть» - поделился спикер.
Также Президент Федерации тхэквондо Татарстана отметил важность и российских стартов.
«Готовимся выступить и на Чемпионате России среди мужчин и женщин по тхэквондо (WTF), который пройдет в ноябре этого года в Нальчике (Кабардино-Балкарской республики). Предтурнирные сборы прошли успешно. По моему мнению, медали будут. Сборная Татарстана на Всероссийских турнирах на данный момент входит в 5-ку лучших в командном зачете», - подчеркнул Мусин.
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