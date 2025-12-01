Татарстанские тхэквондисты взяли два золота турнира «Кубок Российской студенческой лиги»

Фото: Федерация тхэквондо РТ

Татарстанские тхэквондисты, представляющие ФСО «Динамо» РТ и Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ), взяли два золота, серебро и бронзу Всероссийских соревнований по тхэквондо ВТФ « Кубок Российской студенческой лиги – 2025» .

Турнир проходил в Комягино Московской области. Сборная Татарстана показала следующие результаты:

Захар Басов (в/к до 54 кг) – 1 место

Даниил Жданов (в/к до 74 кг) – 1 место

Анастасия Погорелова (в/к до 53 кг) – 2 место

Эмиль Алиев (в/к до 80 кг) – 3 место

«В общекомандном зачете мы заняли 3 место. Не все спортсмены нашей сборной смогли приехать на турнир. Основные спортсмены на данный момент проходят подготовку к Первенству Мира и Европы», – поделился с журналистом «Татар-информа» главный тренер сборной Республики Татарстан по тхэквондо Сергей Титкин.