Татарстанские тренеры поедут в Египет для подготовки местных спортсменов

Сейчас идут переговоры о том, чтобы тренеры из Татарстана поехали в Египет для подготовки местных спортсменов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал президент федерации РТ по спортивной гимнастике Марат Бариев.

«Соглашение еще не подписано, но идет речь о двух специалистах по спортивной гимнастике, один по синхронному плаванию, а также специалисты по спортивной медицине», - сообщил собеседник.

По его словам, египтян очень впечатлила система подготовки спортсменов именно по этим видам спорта, и поэтому они решили обратиться в Татарстан с просьбой найти тренеров, готовых работать в их стране.