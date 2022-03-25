news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
25 марта 2022  20:20
Арсений Каримов

Татарстанские тренеры поедут в Египет для подготовки местных спортсменов

news_top_970_100

Сейчас идут переговоры о том, чтобы тренеры из Татарстана поехали в Египет для подготовки местных спортсменов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал президент федерации РТ по спортивной гимнастике Марат Бариев.

«Соглашение еще не подписано, но идет речь о двух специалистах по спортивной гимнастике, один по синхронному плаванию, а также специалисты по спортивной медицине», - сообщил собеседник.

По его словам, египтян очень впечатлила система подготовки спортсменов именно по этим видам спорта, и поэтому они решили обратиться в Татарстан с просьбой найти тренеров, готовых работать в их стране.

#Марат Бариев #спортивная гимнастика #синхронное плавание
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное