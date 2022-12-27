Татарстанские ТОСЭР пополнились двумя новыми резидентами

Татарстанские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) сегодня получили семь инвестпроектов, два из которых стали новыми для республики. Заседание комиссий по рассмотрению заявок возглавил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Двумя новыми проектами стали производства профессиональных досмотровых и поисковых металлодетекторов, а также производство формованных изделий из пенополистирола – теплоизоляционного и упаковочного материала.

Производством металлодетекторов займется компания «Метаскан-Кама», которая расположится на ТОСЭР «Менделеевск». Инвестиции в проект составят 14,7 млн рублей, а количество созданных рабочих мест – 13.

«Очень хорошая площадка для роста, где есть благоприятный инвестиционный климат: льготы, поддержка администрации Менделеевска, даже в обучении персонала. Это огромные перспективы развития», – отметил основатель компании Алексей Фоминых.

Производство пенополистирола запустит компания «КАО «Поволжье», выбравшая площадку в Набережных Челнах. Здесь будет создано 25 рабочих мест, а инвестиции в проект составят около 30 млн рублей.

«Мы будем производить здесь упаковку для бытовой техники, а также теплые полы. Ранее мы работали только в Краснодарском крае, но узнав о таком мощном инструменте поддержки бизнеса, как ТОСЭР, решили прийти и в Татарстан», – заявил генеральный директор компании Николой Трилисов.

Оставшиеся пять проектов на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», и «Чистополь» подавали заявки в связи с расширением производства и увеличением рабочих мест.

Среди них – компания «ТЭСК», производящая асфальтобетонные смеси, «АПК «Камский» – переработка мяса и производство колбас, производство бытовой техники Haier, производство полипропиленовых труб «Симпл» и Чистопольский завод пластмасс.

В Татарстане действуют пять территорий опережающего социально-экономического развития – в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске. С 2016 года в них зарегистрированы 129 резидентов, создавшие свыше 21,2 тыс. новых рабочих мест.