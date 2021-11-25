Татарстанские таможенники выявили более 150 тыс. единиц контрафактных товаров

Татарстанские таможенники за девять месяцев этого года выявили более 150 тыс. единиц контрафактных товаров. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 84 млн рублей. Об этом сообщил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев на 27-м заседании Госсовета РТ.

«За девять месяцев текущего года количество международных пассажирских авиарейсов и пассажиропоток увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом», – рассказал докладчик.

При этом он заметил, что рост пассажиропотока повлек за собой нарушения таможенных правил гражданами при перемещении товаров через таможенную границу. Так, по словам Гараева, с начала года выявлено более 300 фактов нарушения таможенных правил, возбуждено 450 дел об административных правонарушениях.

«Самыми распространенными являются нарушения, связанные с ввозом табачной и алкогольной продукции, превышение установленных норм беспошлинного ввоза, а также перемещение без декларирования наличных денежных средств в эквиваленте, превышающем 10 тыс. долларов США», – уточнил начальник Татарстанской таможни.

Кроме того, за девять месяцев таможней возбуждено 1437 дел об административных правонарушениях, по которым назначены наказания в виде штрафов и конфискации товара в размере 50 млн рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий за девять месяцев таможней возбуждено 15 уголовных дел за преступления во внешнеэкономической деятельности, в бюджет возвращено свыше 57 млн рублей. В этом году возбуждено три уголовных дела в отношении лиц, занимающихся контрабандным ввозом наркотиков. Из оборота изъято свыше 2 кг наркотических средств», – заключил Гараев.