СВО 5 декабря 2025 10:29

Татарстанские таможенники передали бойцам в зону СВО конфискованный Nissan Fuga

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Татарстанские таможенники передали автомобиль Nissan Fuga в зону проведения специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Это уже 12-й автомобиль, который передали на нужды бойцов. Все транспортные средства были изъяты за нарушения таможенных правил и обращены в федеральную собственность по решению суда.

Перед процедурой передачи авто специалисты проверили техническое состояние иномарки. Автомобиль на ходу, он полностью исправен.

Начальник Татарстанской таможни Марат Гараев лично вручил ключи от иномарки представителям военной комендатуры Казанского гарнизона.

По словам военных, после необходимых формальностей автомобиль отправится на передовую.

