Татарстанские таможенники ищут нового хозяина для отслужившего ретривера Ричи

Сотрудники Татарстанской таможни ищут нового хозяина для служебной собаки породы лабрадор-ретривер, которая собирается на «заслуженный отдых». Кличка пса – Грейс Мерилен Иннер Спейс, но кинологи коротко называют его Ричи.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Ричи искал наркотики, сильнодействующие вещества и табак в международных аэропортах, месте международного почтового обмена Казанского логистического почтового центра и на ж/д станции «Лагерная». На его счету немало выявленных запрещенных веществ.

Собака воспитанная, красивая и дружелюбная, очень умная, обученная многим командам. За спиной у него восемь лет плодотворной службы.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

«Мы ищем для него любящего хозяина, которому готовы передать нашего Ричика на безвозмездной основе с единственным условием – ненавязчивым отслеживанием судьбы питомца», – сообщил Владислав Окашин, начальник кинологического отдела Татарстанской таможни.

Телефон для связи для всех желающих – 8 9050 201 051 (Владислав).