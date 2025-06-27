Татарстанские студотряды отправились работать на заводы Белоруссии

Этим летом 30 представителей студенческих отрядов из Татарстана примут участие в межпрофильных трудовых проектах и будут работать на крупнейших машиностроительных предприятиях Республики Беларусь. Ребята отправятся на Минский тракторный завод в рамках проекта «Тракторостроитель» и на Минский автомобильный завод – в составе проекта «Автозаводец 2025».

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев пояснил, что Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции в стране по производственному направлению студенческого движения. Именно поэтому для его представителей были выбраны предприятия, играющие ключевую роль в автопроме Беларуси. По словам Ислаева, сотрудничество студотрядов Татарстана и Беларуси успешно развивается уже третий год: за это время 136 участников приняли участие в «международном» трудовом сезоне. Из них 98 студентов из Татарстана работали в Беларуси, а 38 белорусских студентов – на объектах республики. В 2025 году в Татарстан вновь приедут молодые специалисты: восемь ребят будут трудиться вожатыми в лагерях Зеленодольского и Верхнеуслонского районов.

Он также отметил, что подобные поездки – это не просто трудовая практика, а важный вклад в развитие молодежной политики двух стран. Совместные проекты способствуют укреплению патриотического и трудового воспитания, поддержке волонтерских инициатив и обмену опытом в сфере законодательства.

Студенты будут задействованы в различных цехах предприятий – от механосборочных участков и кузовного цеха до комбинатов питания и ЖКХ. Среди обязанностей – слесарные и ремонтные работы, штамповка, а также помощь в сборке автобусов.

На проекты в Беларусь в этом году поедут студенты Казанского государственного аграрного университета, которые входят в отряды «Алга» и «Татарстан». Ранее, в 2023 и 2024 годах, 35 представителей университета уже проходили практику на Минском тракторном заводе, зарекомендовав себя с лучшей стороны.

Один из участников – Салават Ахметзянов – рассказал, что впервые поедет работать за рубеж в составе студотряда. Молодой человек отметил, что воспринимает поездку не только как личную возможность профессионального роста, но и как ответственность: по его словам, именно по их работе будут судить о студенческом движении и российской молодежи в целом. Он подчеркнул, что отряд прошел предварительное профессиональное обучение и теперь надеется применить полученные знания на практике, а также перенять передовой опыт белорусских специалистов.

Для участников подготовлена также насыщенная культурная программа. В свободное от работы время они посетят театры, музеи, поучаствуют в спортивных мероприятиях и творческих конкурсах. Это станет важной частью проекта, направленной на укрепление командного духа и всестороннее развитие молодых специалистов.