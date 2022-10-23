Татарстанские студенты учатся на общественных спасателей

Сегодня в Молодежном центре «Волга» стартовала третья выездная смена региональной команды «Молодежки ОНФ» совместно с ГУ МЧС России по РТ «Точка сбора 2.0». Программа продлится три дня – до 25 октября.

Как рассказал «Татар-информу» начальник отдела координации деятельности аварийно-спасательных формирований УОП и ПАСР ГУ МЧС России по РТ Сергей Чепурнов, в обучении принимают участие 60 студентов из 11 различных учебных заведений республики.

«Это добровольцы, которые хотят оказать помощь нашим гражданам в случае ЧС. Для этого необходим запас знаний – мы можем дать им этот необходимый запас», – рассказал Сергей Чепурнов.

Главная задача мероприятия – формирование групп быстрого реагирования и обучение общественных спасателей из неравнодушных граждан. По словам Чепурнова, такие специалисты в дальнейшем могут оказывать посильную помощь в случае различных ЧС: до прибытия профессионалов (спасателей, пожарных) они могут оказать психологическую и первую помощь пострадавшим, а также всячески помогать после ликвидации ЧС.

Команда «Молодежки Общероссийского народного фронта» проводит подобное обучение общественных спасателей в Татарстане с 2019 года при всесторонней поддержке ГУ МЧС России по РТ. Такое крупномасштабное мероприятие, как «Точка сбора 2.0», в республике проходит уже во второй раз.

В программе запланированы практические мастер-классы по тушению авто, транспортировке пострадавшего, оказанию первой помощи и моделированию этапов работ в стрессовых ситуациях.

В частности, как отметил Сергей Чепурнов, для обучающихся будет разыгран следующий сценарий: двое детей пострадали во время купания, свидетелем случившегося стала их мать. Ребятам предстоит «до прибытия спасателей» оказать помощь пострадавшим, пока на них действует психологическое давление со стороны волнующейся матери детей. Информация о состоянии пострадавшего будет показываться на специальном экране, чтобы обучающиеся могли следить за эффективностью оказываемой ими первой помощи, – подготовка мероприятия организована крайне серьезно.

Помимо практики, во время мероприятия студенты встретятся с республиканскими и федеральными спикерами и обсудят с ними вопросы по взаимодействию участников в команде и постановке верных целей, а также по эффективному ведению соцсетей и проведению соответствующего анализа.

Не раз выпускники этого курса становились участниками ликвидации и предотвращения последствий зон ЧС на территории страны. В частности, добровольцы вели работу по ликвидации последствий летнего наводнения в Иркутской области, тушению пожаров и оказанию помощи в восстановительных работах в республике Саха, а также ликвидации последствий летнего наводнения в Крыму.