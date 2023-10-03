Татарстанские студенты получат гранты по 1 млн рублей на свои бизнес-проекты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов — лидеров по победителям конкурса «Студенческий стартап». В общей сложности отобрано 1,5 тыс. инициатив из разных регионов, авторы которых получат по 1 млн рублей на их реализацию в 2023 году, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Помимо Татарстана, наибольшее число победителей оказалось среди представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Томской областей.

Чернышенко отметил, что в этом году инициатив, которые получат финансирование, стало на 500 больше, а сам конкурс приобрел международный характер — в нем участвовали граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии, которые учатся в российских вузах.

«Россия в Год педагога и наставника стремится расширять международное сотрудничество в области образования и обеспечивать равные возможности для всех студентов нашей страны: организованы грантовые конкурсы, предпринимательские „Точки кипения“ и университетские стартап-студии», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что эксперты составили дополнительный перечень заявок, которые не одержали победу, но рекомендованы к поддержке в 2024 году.

Напомним, что Год педагога и наставника в России проводится по указу Президента Владимира Путина. Решение принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».