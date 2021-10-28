Татарстанские студенты могут принять участие в образовательном форуме Huawei Cup

Татарстанских студентов приглашают принять участие в региональном образовательном фестивале Huawei Cup 2021, который пройдет 29 октября на базе КФУ.

Организаторы отмечают, что участниками могут стать студенты и молодые специалисты, которые интересуются информационно-коммуникационными технологиями.

Программа фестиваля включает лекции от экспертов. Huawei в России по актуальным направлениям ИКТ, онлайн-викторина. Будет организована трансляция.