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Ру Тат
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28 октября 2021  01:14

Татарстанские студенты могут принять участие в образовательном форуме Huawei Cup

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Татарстанских студентов приглашают принять участие в региональном образовательном фестивале Huawei Cup 2021, который пройдет 29 октября на базе КФУ.

Организаторы отмечают, что участниками могут стать студенты и молодые специалисты, которые интересуются информационно-коммуникационными технологиями. 

Программа фестиваля включает лекции от экспертов. Huawei в России по актуальным направлениям ИКТ, онлайн-викторина. Будет организована трансляция. 

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