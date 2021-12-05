Татарстанские студенты могут получить транспортный грант за хорошую учебу

В Татарстане завершается подача заявлений на участие в республиканском конкурсе «Транспортный грант — 2021». Студенты смогут выиграть денежное поощрение, которое возместит затраты на транспорт.

«Для участия в конкурсе необходимо быть обучающимся очной формы обучения и соответствовать одной из следующих категорий: обучающийся, имеющий оценки успеваемости „отлично“, обучающийся, наиболее активно проявивший себя в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности, не имеющий академической задолженности», — отмечают организаторы.

Заявление нужно подать через сайт до 6 декабря 2021 года. Ознакомиться с положением к конкурсу можно в официальной группе во «ВКонтакте».