Татарстанские студенты до 7 октября будут бесплатно помогать жителям сельских поселений

С 1 по 7 октября в Татарстане проходит акция «Десант добрых дел», по которой около 100 молодых людей посетят 35 сельских поселений РТ в шести районах республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замдиректора ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» и куратор проекта Алия Адиева.

«Студенческие трудовые отряды занимаются добрыми полезными делами как для молодежи, так и для пожилых людей. На территории Татарстана стартовала акция „Десант добрых дел“. Это комплекс мероприятий, направленный на гражданско-патриотическое воспитание молодежи», — отметила спикер.

В каждый из шести муниципальных районов выезжает отряд из 10 – 15 человек, который будет оказывать помощь всем нуждающимся.

Молодые люди будут делать косметический ремонт и заниматься благоустройством территории, помогать ветеранам, труженикам тыла, инвалидам и пенсионерам с домашними делами, а также проведут мастер-классы в школах и расскажут о здоровом образе жизни.

Проект «Десант добрых дел» реализуется в Татарстане с 2019 года. Всего в нем поучаствовали около 30 студенческих отрядов и около 400 человек.