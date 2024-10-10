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Татарстанские студенческие отряды в 2024 году заработали более 550 млн рублей
По предварительным подсчетам, в этом году студенты — участники трудовых отрядов Татарстана заработали более 550 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.
«В 2024 году трудовой семестр в Татарстане отработали более 12 тыс. студентов, в планах достигнуть показателя в 15 тыс., причем более 3,5 тыс. работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Уже который год подряд студотряды привносят наибольшее количество средств в бюджет Татарстана среди всех молодежных юридических организаций», — отметила спикер.
За текущий год в бюджет республики только посредством налогов студотряды привлекли свыше 60 млн рублей. Учащиеся ездят работать не только на объекты внутри страны, но и в другие государства, рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.
«Мы сотрудничаем с 54 организациями Татарстана. Что касается международных объектов, то 86 студентов выезжали за пределы нашей страны: в Белоруссию, Турцию, Бангладеш и Египет. При этом выросло и на 20% число ребят, которые приехали работать на производства в Татарстан», — пояснил он.
На территории Беларуси молодые люди из Татарстана поучаствовали в строительстве патриотического центра, отметила комиссар штаба студенческих отрядов КГЭУ «Тесла» Айгуль Миннекаева.
«В этом году мы занимались постройкой общежития и благоустройством. Проект продолжает работу не только в летнее время. Центр будет предоставлять возможность ребятам приобщаться к патриотическому воспитанию. Туда будут приезжать ребята как из Белоруссии, так и из России. У нас работали шесть строительных отрядов из Татарстана», — рассказала она.
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