Татарстанские стрелки взяли 22 медали на Кубке России по стендовой стрельбе

Сегодня в Адыгее завершился розыгрыш финала Кубка России по стендовой стрельбе 2021 года. В заключительный день турнира стрелки разыграли два комплекта наград в миксте. Об этом сообщает пресс-служба федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана.

В общей сложности по итогам финала Кубка России-2021 в активе татарстанских стрелков 22 медали.

5 в личном зачете: 3 серебряных и 2 бронзовых; 13 в командном: 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых;

4 в миксте: 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

В ските наши девушки завоевали 2 медали. Алина Фазылзянова выступала в паре с Евгением Коневым из Краснодарского края. Лидируя по итогам 3 серий квалификации, спортсмены набрали 139 очков. В золотом матче они уступили Владимиру Черкасову и Анне Жадновой, 23-29.

Бронзовым призером соревнований стала Ландыш Кварталова в дуэте с Сабиром Калимуллиным. В квалификации они совершили 135 точных выстрелов, в матче за 3-е место обыграли нашу Екатерину Комарову и свердловчанина Андрея Даниленкова, 32-26.

На траншейном стенде татарстанцы завоевали серебро и бронзу. Карима Латыпова и Илья Виноградов показали лучший результат в квалификации, 136/150. В золотом финале уступили команде Москвы, 32-37.

Татарстанец Геннадий Мамкин занял 3-е место вместе с Юлией Савельевой. Результат предварительного этапа — 128/150, бронзового матча: 34-33, победа над Сабиром Калимуллиным и Юлией Туголуковой.