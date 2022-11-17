Бесценное наследие: Татарстанские сторонники партии «Единая Россия» поддержат музеи вузов
Сегодня Музей боевой славы Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища посетила рабочая группа, возглавляемая членом регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольгой Павловой. Мероприятие состоялось в рамках мониторинга музеев на базе высших учебных заведений Татарстана.
«Посетив музей казанского командного танкового училища, мы увидели большое количество уникальных раритетов, которые сегодня являются исторической ценностью. В выставочной музейной экспозиции есть экспонаты, которые сегодня стоят, наверное, десятки тысяч долларов. По словам организаторов музея, люди, передавая в дар музею эти раритеты сказали: "Мы историей своего Отечества не торгуем". Но самое главное, наверное, что вместе с боевым прошлым мы видели фотографии 26 героев России, выпускников училища, получивших это звание вовремя СВО на Украине. К сожалению, многие посмертно», – отметила Павлова.
Она напомнила, что сейчас работа музеев при вузах не регламентируется законом. Это затрудняет их работу, а зачастую и препятствует обеспечению должных условий сохранения и эффективного использования материальных и культурных ценностей таких фондов.
Татарстанский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» с октября этого года приступил к созданию системы поддержки музеев, которые функционируют на базе высших учебных заведений Республики Татарстан. Члены группы планируют собрать достоверную информацию об их количестве и экспонатах, находящихся в коллекциях.
Музей Казанского высшего военного танкового командного училища рабочая группа посетила первым.
«Мое глубокое убеждение, что ни один военный институт не имеет такого количества выдающихся героев-выпускников. Очень хочется, чтобы об этих подвигах, об истории казанского танкового училища, о военных традициях нашей страны узнало как можно больше людей. Это надо показывать, об этом надо рассказывать. Будем работать в направлении поддержки музеев вузов, музейного фонда. Это бесценное историческое наследие. Мы должны его не просто сохранить, но и приумножить», – заявила после осмотра музея Ольга Павлова.