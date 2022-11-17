Бесценное наследие: Татарстанские сторонники партии «Единая Россия» поддержат музеи вузов

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Сегодня Музей боевой славы Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища посетила рабочая группа, возглавляемая членом регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольгой Павловой. Мероприятие состоялось в рамках мониторинга музеев на базе высших учебных заведений Татарстана.

«Посетив музей казанского командного танкового училища, мы увидели большое количество уникальных раритетов, которые сегодня являются исторической ценностью. В выставочной музейной экспозиции есть экспонаты, которые сегодня стоят, наверное, десятки тысяч долларов. По словам организаторов музея, люди, передавая в дар музею эти раритеты сказали: "Мы историей своего Отечества не торгуем". Но самое главное, наверное, что вместе с боевым прошлым мы видели фотографии 26 героев России, выпускников училища, получивших это звание вовремя СВО на Украине. К сожалению, многие посмертно», – отметила Павлова.

Она напомнила, что сейчас работа музеев при вузах не регламентируется законом. Это затрудняет их работу, а зачастую и препятствует обеспечению должных условий сохранения и эффективного использования материальных и культурных ценностей таких фондов.

Татарстанский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» с октября этого года приступил к созданию системы поддержки музеев, которые функционируют на базе высших учебных заведений Республики Татарстан. Члены группы планируют собрать достоверную информацию об их количестве и экспонатах, находящихся в коллекциях.

Музей Казанского высшего военного танкового командного училища рабочая группа посетила первым. ​

«Мое глубокое убеждение, что ни один военный институт не имеет такого количества выдающихся героев-выпускников. Очень хочется, чтобы об этих подвигах, об истории казанского танкового училища, о военных традициях нашей страны узнало как можно больше людей. Это надо показывать, об этом надо рассказывать. Будем работать в направлении поддержки музеев вузов, музейного фонда. Это бесценное историческое наследие. Мы должны его не просто сохранить, но и приумножить», – заявила после осмотра музея Ольга Павлова.