Татарстанские спортсмены завоевали 17 золотых медалей на турнире по плаванию

С 22 по 24 марта в Худжанде прошел IX Международный турнир по плаванию, приуроченный к празднику Навруз. Соревнования принял Дворец водных видов спорта «20-летие Независимости Республики Таджикистан». Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» РТ.

В турнире участвовали спортсмены из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и России. Российскую сторону представляла команда «Динамо» Республики Татарстан, которая показала лучший результат.

Делегацию возглавлял первый заместитель председателя «Динамо» РТ, заслуженный работник физической культуры России Салават Гайсин, подготовкой спортсменов руководил старший тренер Максим Дедловский.

Пловцы выступали на дистанциях 50, 100 и 200 метров в дисциплинах вольный стиль, брасс, баттерфляй, плавание на спине и комплексное плавание. Также были разыграны медали в мужских, женских и смешанных эстафетах.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победу одержала команда «Динамо-Татарстан». Второе место заняла сборная Узбекистана, третье – хозяева турнира.

В личных стартах и эстафетах татарстанские спортсмены завоевали 17 золотых и 3 серебряные медали. Среди мужчин золотые награды получили Артем Гусаров (50 и 100 метров на спине), Алексей Крутых (100 метров баттерфляем и 50 метров брассом), Дмитрий Черкасов (200 и 400 метров вольным стилем), Артем Соколов (50 и 100 метров вольным стилем) и Максим Лихачев (50 метров баттерфляем).

Среди женщин победителями стали Валерия Александрова (50, 100 и 400 метров вольным стилем) и Диана Титова (200 метров на спине и 200 метров комплексным плаванием).

Команда также выиграла три эстафеты: 4×50 метров вольным стилем (Артем Соколов, Максим Лихачев, Дмитрий Черкасов, Артем Гусаров), 4×50 метров комплексную смешанную (Диана Титова, Алексей Крутых, Максим Лихачев, Валерия Александрова) и 4×50 метров вольным стилем смешанную (Артем Соколов, Диана Титова, Алексей Крутых, Валерия Александрова).

Серебряные медали в личных дисциплинах также завоевали Максим Лихачев (100 метров баттерфляем), Дмитрий Черкасов (200 метров на спине) и Диана Титова (100 метров на спине).

Свой вклад в общий результат внес и самый младший участник команды – 12-летний Эрнест Потапов, который победил на дистанции 50 метров на спине в своей возрастной категории.

Сборная Узбекистана завоевала 11 золотых, 21 серебряную и 13 бронзовых медалей. В активе команды Таджикистана – 3 серебряные и 9 бронзовых наград. Представители Казахстана и Киргизии заняли четвертое и пятое места соответственно.

Победители турнира – спортсмены «Динамо-Татарстан» – накануне вернулись в Казань.