Татарстанские спортсмены стали призерами чемпионата мира по карате-кекусинкай

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Воспитанники татарстанской школы стали призерами чемпионата мира по карате-кекусинкай (ИКО Тезука), который прошел в японском городе Фукуока.

По итогам турнира в разделе кумите серебряным призером стала Полина Ефремова. В разделе ката второе место заняла Оксана Косарева.

«Нет слов, чтобы передать вам все слова эмоций и радости от данного триумфа! Работы еще очень много, но осознание того, что мы одни из сильнейших в мире, – очень хорошая мотивация для дальнейшего движения», – поделился с журналистом «Татар-информа» представитель команды Татарстана Виталий Царев.