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Ру Тат
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8 мая 2021  14:40
Дмитрий Киселев

Татарстанские спортсменки стали призерами первенства России по боксу среди девочек

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Две татарские спортсменки Камиля Замалеева и Диана Гаязова стали бронзовыми призерами первенства России по боксу среди девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет. 

«Татарстанские боксеры продолжают завоевывать призовые места на российских турнирах. За последний год шесть наших спортсменов стали призерами чемпионата и первенства страны. Это очень высокий результат. Значит республиканская Федерация бокса развивается и двигается в правильном направлении», — прокоментировал итоги турнира президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

Соревнования проходили в Ульяновске и собрали 365 спортсменок из 60 субъектов Российской Федерации.

Фото предоставлено Федерацией бокса РТ.

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