Татарстанские специалисты выявили нарушение требований в пробах комбикорма

В лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан проверили полнорационные комбикорма для крупного рогатого скота (КРС), свиней и сельскохозяйственной птицы, рапсовый, подсолнечный и соевый жмыхи, овес кормовой, пшеничные отруби и мясокостную муку. Всего выполнено 254 лабораторных исследования.

По результатам исследований в трех пробах выявлены несоответствия требованиям нормативной документации.

«В образце комбикорма-концентрата для КРС массовая доля сырого жира составила 2%, что ниже нормируемых 3,5%. В пробах комбикорма для свиней содержание кальция оказалось на уровне 0,1% и 0,4% соответственно при норме не менее 0,7% и 0,6%. В пробе продукции для сельскохозяйственной птицы массовая доля фосфора также не достигла нормативных значений ГОСТ», – отметила начальник отдела приема заявок, проб/образцов и выдачи результатов филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Екатерина Заболонская.

Эксперты филиала напоминают, что установленные ГОСТ показатели содержания кальция, сырого жира, фосфора и других элементов обеспечивают животным и птицам полноценное сбалансированное питание.

С начала 2026 года по 15 марта в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан провели анализ 38 образцов комбикормов и компонентов для их производства общей массой более 12,5 тыс. тонн. Это в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.