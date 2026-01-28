Татарстанские специалисты проверили партию рапсового масла, экспортируемого в Китай

Фото: Филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан исследовали партию нерафинированного рапсового масла объемом 181,6 тонн для экспортной отгрузки в Китай. Специалистами были выполнены необходимые испытания для получения заявителем в органе инспекции сертификатов качества.

Перед отгрузкой рапсовое масло исследовали на такие показатели, как массовая доля влаги, жирнокислотный состав, содержание ГМО, микотоксинов, массовой доли остаточного количества пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов и другие параметры.

«Образцы нерафинированного рапсового масла прошли 100 лабораторных исследований на показатели качества и безопасности. Результаты подтвердили, что продукция полностью соответствует требованиям Китая», – отметила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Светлана Белова.

Отметим, что на внешнем рынке сохраняется стабильный высокий спрос со стороны Китая на растительное масло, производимое в Татарстане. По итогам 2025 года под контролем филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан было экспортировано более 12,9 тыс. тонн растительных масел, из которых более 99% поставлено в КНР.