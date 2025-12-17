Татарстанские специалисты исследовали партию дубовых веников для отправки в Швейцарию

Фото: Филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты отдела карантина растений испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан провели лабораторные исследования партии дубовых веников. Данная подкарантинная продукция предназначена для отправки из Татарстана в деревню Буонас (Швейцария).

«В результате проведенных лабораторных исследований установлено, что карантинных организмов не выявлено. Вся продукция соответствует требованиям страны-импортера», – отметила главный специалист испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Адель Габдулхакова.

На партию веников было выдано карантинное фитосанитарное заключение, которое необходимо для оформления фитосанитарного сертификата Управлением Россельхознадзора по РТ и последующего экспорта продукции в соответствии с международными нормами.